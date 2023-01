Toter nach Rauferei: Auch 16-Jähriger bleibt in U-Haft

Ein 16-Jähriger, der vor Weihnachten an der Schlägerei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) beteiligt gewesen sein soll, in deren Folge ein 42-jähriger Burgenländer starb, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Diese wurde bis 9. Februar verlängert, hieß es am Montag auf APA-Anfrage aus der Staatsanwaltschaft Eisenstadt.

Noch kein Obduktionsergebnis

Ein Obduktionsergebnis lag noch nicht vor. Der zweite Verdächtige, ein 18-jähriger Syrer, befindet sich ebenfalls noch in U-Haft.

Gegen die beiden jungen Männer wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Der 42-jährige Familienvater dürfte bei der Rauferei vor einem Lokal einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben. Er starb wenige Tage später im Krankenhaus.