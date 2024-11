Nach Doskozil-OP: Schwierige Suche nach neuem Termin für Budgetrede

Laut KURIER-Informationen aus den Landtagsklubs gibt es zwei denkbare Varianten : Entweder wird vor dem geplanten Termin der Budgetdebatte (11./12. Dezember) eine Landtagssitzung eingeschoben oder die Budgetrede Doskozils findet erst am 12. Dezember statt und die zweitägige Budgetdebatte dann eine Woche später am 18. und 19. Dezember.

Knifflig genug, zumal die Oppositionsparteien der seit 2020 allein regierenden SPÖ einen leichtfertigen Umgang mit den Landesfinanzen vorwerfen, was diese mit Verweis auf das gute Rating durch eine Agentur zurückweist.

Suche nach einem Sitzungstermin

Landtagspräsident Robert Hergovich hatte in der Vorwoche, nachdem die erneuete OP Doskozils in Leipzig bekannt gemacht worden war, gesagt, der genaue weitere Fahrplan werde in Abstimmung mit Doskozil und den Klubobleuten festgelegt. Am Montag hieß es aus Hergovichs Büro, in den nächsten Tagen werde der Termin für die Budgetrede wohl feststehen.