Coming Home in der Heimatpartei

Beim Tourauftakt am Freitagabend in Großhöflein kann der Südburgenländer die Bundespolitik noch nicht ganz hinter sich lassen. Immer wieder kommt Hofer auf ÖVP und SPÖ zurück, die eine Regierung bilden wollen, obwohl die FPÖ bei der Nationalratswahl stimmenstärkste Partei war.

„Es liegt an der ÖVP, ob es einen Vizekanzler mit einer Leninbüste im Büro gibt“, hofft Hofer noch auf eine Chance für die Freiheitlichen. Und sein Verhältnis zu Kickl? „Wir gehen nicht jeden Tag miteinander auf ein Bier, aber wir sind gute Partner“.

Landesparteisekretär Daniel Jägerbauer hatte der SPÖ zuvor die „größte Wahlniederlage in ihrer Parteigeschichte“ prophezeit. Hofer gibt sich moderater und meint, „persönlich mag ich Hans Peter Doskozil“, aber dieser lasse es an Redlichkeit vermissen, die wie Treue und Fleiß in der Landeshymne besungen werden.

Den Strompreis für 20 Jahre zu garantieren, sei unseriös. Für jedes Jahr mit steigendem Strompreis solle die SPÖ auf ihre Parteienförderung verzichten und Doskozil einen Notariatsakt unterzeichnen, um die Garantie rechtlich abzusichern.