Nach Absagen steigt Hoffnung aufs Feiern

Feuerwehr

Auch bei der Feuerwehr im Burgenland wird schon wieder die eine oder andere Veranstaltung geplant. „Wir wollen heuer unser dreimal verschobenes Zeltfest durchführen und haben die Bands schon gebucht“, sagt Mario Unger, Kommandant der Feuerwehr Güssing. Von 29. bis 31. Juli soll die Feier der Wehr über die Bühne gehen.

Auch bei der jüngsten Feuerwehr des Landes, die 2017 in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) gegründet wurde, mache sich nun „leichte Euphorie“ breit, wie Kommandant Hannes Kampel schildert. Am 1. Mai soll ein Wandertag stattfinden und im Juni das Sommersonnenwendefest – natürlich alles mit Sicherheitsvorkehrungen, sagt Kampel. Verschobene Feste aus dem Vorjahr sollen nachgeholt werden. Die Veranstaltungen tragen nicht nur zur Stärkung der Identität im Ort und zum geselligen Beisammensein bei. „Die Feste sind auch eine Haupteinnahmequelle für uns“, sagt Kampel.

Für notwendige Anschaffungen seien die Einkünfte durch die Events ein wichtiger Beitrag. Um Geld zu sparen habe man nun etwa ein gebrauchtes Einsatzfahrzeug angeschafft. „Das haben wir jetzt selbst hergerichtet.“