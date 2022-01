2022 bringt neue Chefs für Feuerwehr und Rechnungshof

Mitte des Jahres gibt es in zwei unverzichtbaren Einrichtungen des Landes einen Führungswechsel. Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl verabschiedet sich nach 13 Jahren an der Spitze des Feuerwehrverbandes in die Pension, der Neufelder wird im Oktober 65.

Und im Landesrechnungshof – zuständig für politische Brandherde aller Art – läuft die Amtszeit von Direktor Andreas Mihalits (46) Ende Juli aus. „Die Amtsperiode des Direktors des Landes-Rechnungshofs beträgt zehn Jahre. Eine Wiederbestellung ist unzulässig“, heißt es in § 10 des Landes-Rechnungshofgesetzes.