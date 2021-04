Mutmaßliche Kindesentziehung: Beschuldigter wieder auf freiem Fuß

Nach einer mutmaßlichen Kindesentziehung ist ein Verdächtiger noch in der Nacht auf Samstag wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen laufen.

Wie der KURIER berichtete, war am Freitagabend im Nordburgenland und dem angrenzenden Niederösterreich (Bezirk Bruck an der Leitha) nach zwei Kindern gesucht worden. Der Vater soll die beiden Minderjährigen – sie sind unter 10 Jahre alt – seit mehr als einer Woche nicht zur obsorgeberechtigten Mutter zurückgebracht haben, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Roland Koch, am Samstag zum KURIER.

In einer Gemeinde in Niederösterreich wurde der Vater der Kinder schließlich vorläufig festgenommen.