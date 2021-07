Müll und Vandalismus sorgen in Oberwart für Probleme

Fastfood-Verpackungen, Bierdosen und Flaschen. „Unsere Straßenreiniger sind fast jeden Tag gefordert, weil sich so viel Müll an öffentlichen Parkplätzen und Straßenrändern ansammelt“, erklärt Oberwarts Amtsleiter Roland Poiger im KURIER-Gespräch. Durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Lokalschließungen trafen sich viele Jugendliche und junge Erwachsene an öffentlichen Plätzen. Doch auch seit die Gastronomie geöffnet hat, reißt die Problematik nicht ab.