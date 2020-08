Burgenland: ÖVP-Politiker gibt Täter Chance bis Freitag

Frage nach dem Motiv

„Die Tat richtet sich klar gegen mich“, ist Niklos überzeugt. Denn seinen Wagen habe er so eingeparkt, dass der Kofferraum gegen die Wand des Carports gerichtet war. „Besprüht wurde der Kofferraum. So etwas macht man gezielt und nicht einfach so im Vorbeigehen.“ Was das Graffiti auf seinem Auto bedeuten soll – „es sieht aus wie die Zahl 83“ – sei ihm allerdings unklar, sagt Niklos im Gespräch mit dem KURIER.

Schon seit einiger Zeit erhalte er immer wieder Briefe, in denen er beschimpft werde, erzählt er. „Ich frage mich, was in Zukunft noch alles passieren wird.“ Er habe aber schon einen Verdacht, wer sein Auto besprüht haben könnte. Dem mutmaßlichen Täter wolle er Gelegenheit geben, den Schaden – dieser beläuft sich auf etwa 600 Euro – wieder gutzumachen.

„Die Person, die die Tat verübt hat, wurde von einer Kamera aufgenommen! Wenn sich die beobachtete Person nicht bis Freitag, 21. August, bei mir persönlich entschuldigt und für den Schaden aufkommt, erfolgt eine Anzeige“, postete der ÖVP-Politiker auf seiner Facebook-Seite einen Aufruf an den oder die Täter.