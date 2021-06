Mountainbiker wollen „Pumptrack“ für Rechnitz gewinnen

Mountainbiken liegt voll im Trend, im Burgenland hat der Radtourismus lange Tradition. Am höchsten Berg des Burgenlandes will ein Verein nun auch Mountainbikern etwas bieten. In Rechnitz, Bezirk Oberwart, hat sich vor Kurzem der Verein Trailwerk Geschriebenstein gegründet. „Wir wollen die Strecken rund um den Geschriebenstein für Radfahrer attraktiver machen“, sagt Gründungsmitglied Martin Knopf im KURIER-Gespräch.

Derzeit laufen noch die Verhandlungen mit den Grundbesitzern für Mountainbike-Abfahrten vom höchsten Berg des Landes. „Wir haben eine super Landschaft, viel Wald und super Wege, aber man darf offiziell nirgends mit dem Fahrrad fahren“, sagt Knopf. Ziel des Vereins ist es, gemeinsam mit Grundbesitzern, Förstern und Jägern einige Strecken zu definieren, damit die Biker ihrem Hobby nachgehen können und niemand gestört wird.