Morddrohung gegen Bürgermeister: Beschuldigter muss vor Gericht

Immer wieder war es in den vergangenen Monaten zu Vorfällen in der Ortschaft gekommen. So wurde unter anderem die Bushaltestelle beschmiert. Zur Eskalation war es gekommen, als der Angeklagte dem Bürgermeister vorgeworfen haben soll, dafür verantwortlich zu sein, dass er seinen Job verloren habe.

Die Polizei war eingeschritten, bevor der Beschuldigte in die Nähe des Kommunalpolitikers kommen konnte.