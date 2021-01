Skifahren im Burgenland: Vorbereitungen laufen

In Wiesen (Bezirk Mattersburg) will man für Bewohner und Gäste demnächst die Skipiste öffnen. In der Nacht auf Freitag hat der örtliche "Schiklub" mit der Beschneiung begonnen.

Eisige Temperaturen werden in den kommenden Tagen heiß ersehnt. Lukas Weghofer, Präsident des Schiklubs Wiesen und die Vereinsmitglieder haben den Wetterbericht stets im Auge. „Wir möchten am Wochenende Vollgas geben, damit wir kommende Woche aufsperren können“, erklärt Weghofer.