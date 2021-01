Feuerwehren starteten Hilfsaktion für Erdbebenopfer

Hunderte Familien haben ihr Zuhause verloren. Etwa 50.000 Menschen sind von Schäden an Wohn- oder Wirtschaftsgebäuden betroffen: In Kroatien wurde am Montag der Katastrophenzustand für das Erdbebengebiet ausgerufen. Mehr als eine Woche nach einem verheerenden Erdbeben der Stärke 6,4 hat am Mittwochabend erneut ein starker Erdstoß die Region südöstlich von Zagreb erschüttert. Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gab die Stärke mit 5,0 an.

Die Feuerwehren aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung haben nun eine Hilfsaktion gestartet: Am kommenden Sonntag fährt ein Hilfskonvoi mit dringend notwendigen Gütern vom Burgenland nach Kroatien, um Betroffenen zu helfen.