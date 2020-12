Wahlen und Fusionen: Was 2021 auf die Feuerwehren zukommt

"Neue Dynamik"

Die 2018 in der Gemeinde erfolgte Eingliederung der FF Podler in die FF Zuberbach-Podler sieht Michael Höfler, Verwalter bei der genannten Wehr und Mitarbeiter im Gemeindeamt Weiden/Rechnitz, als durchaus gelungen. „Es ist eine Win-win-Situation für beide. Eine neue Dynamik ist entstanden.“ Neue Mitglieder haben sich gefunden. Die Alarmierungen erfolgen in beiden Ortsteilen zeitgleich, gemeinsam rückt man zum Einsatz aus.