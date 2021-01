Initiative: Regionale Angebote auf einen Klick

„Bio“ war bzw. ist nicht nur DAS Kriterium für die Aufnahme der regionalen Produzenten auf die von ihr gegründete Plattform. Die Nussbaumers leben das auf ihrem Hof auch in der Praxis. Verkauft wird das Bio-Gemüse ab dem Frühjahr.

Die Plattform „Nachhaltig im Burgenland“ wird weiter als Orientierungshilfe für jene fungieren, die auf der Suche nach einem ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Lebensstil sind.

Neue Obfrau für "Nachhaltig im Burgenland"

Sarah Schöller aus Pöttsching (Bezirk Mattersburg) tritt dafür in die „nachhaltigen“ Fußstapfen Nussbaumers.

Schöller, u. a. bereits bekannt durch ihren Blog „Distelgrün“, hat die Aufgabe mit Jahresbeginn übernommen. Auch das Thema Müllvermeidung ist der zweifachen Mutter ein Anliegen. „Elisabeth hat viel Liebe in dieses Projekt gesteckt und ich möchte es mit genauso viel Herzblut weiter führen.“

Den Fokus wolle sie künftig noch stärker auf jene Angebote richten, die es bereits gibt. Wo kann ich mein Fahrrad reparieren lassen, bekomme ich Soja zu kaufen, das nicht aus Fernost importiert wird – auf all diese Fragen will Schöller so weit als möglich eine Antwort bieten.

Auch ihre Rechercheergebnisse, wo man Lebensmittel ohne Verpackung bekommt, wird sie teilen.

An der technischen Umsetzung wird es nicht scheitern – im Gegenteil: Schöller, im Brotberuf Programmiererin, will sich der noch besseren Aufbereitung der Plattform und der Vernetzung widmen.

www.nachhaltig-im-burgenland.at

https://blog.distelgruen.at/