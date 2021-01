Nach Bank-Crash: Unternehmer will Fußball und Firma retten

Mit 52 Jahren hat sich Manfred Strodl 2005 selbstständig gemacht und die MS Bau gegründet, die seither jährlich zwei bis drei Wohnhausanlagen in Wien und dem Wiener Speckgürtel errichtet. Jetzt hat der mittlerweile 67-jährige Mattersburger wieder den Sprung ins kalte Wasser gewagt – ins eiskalte diesmal. Der Unternehmer und Diplomingenieur für Hochbau hat innerhalb weniger Monate bereits zwei Kollateralschäden der insolventen Commerzialbank Mattersburg auf neue Beine gestellt.

„Als Mattersburger, der hier geboren und aufgewachsen ist, Fußball gespielt hat und auch heute noch hier lebt, ist es eine Herzensangelegenheit zu helfen“, begründet Strodl im KURIER-Gespräch sein Engagement.

Der Bauunternehmer, der seine MS Bau schon vor einiger Zeit an die süddeutsche Geiger-Gruppe verkauft und seine Geschäfte in der HMCA Immo GmbH gebündelt hat, hat mithilfe des Landes die insolvente Firma Zimmermann in Mattersburg gerettet (der KURIER hat berichtet).

Die neu gegründete DFT Dach- und Fassadentechnik GmbH übernimmt Betrieb, Baustellen und rund 80 der zuletzt 90 Zimmermann-Mitarbeiter. Strodl hält 52,9 Prozent, die landeseigene Wirtschaftsagentur 25,1 Prozent, drei Private den Rest. Die Besitzgesellschaft, in der sich das 2018 neu errichtete Firmenareal der Zimmermann GmbH befindet, hat Strodl allein erworben.