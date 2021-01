Wie wichtig Doskozil für seine SPÖ ist

Alle Fäden laufen im LH-Büro zusammen, die rote Parteizentrale und der Landtagsklub wollen nicht einmal mehr den Anschein von Eigenständigkeit erwecken.

Was, wenn die Operation nicht klappt?

In Büro, Klub und Parteihaus will niemand darüber reden, aber fast alle denken daran: Was, wenn auch die vierte Operation nicht das erhoffte Ergebnis bringt? Doskozil hat das heikle Thema am Montag nicht zum ersten Mal selbst aufgegriffen:

„Kann jemand mit so einer Krankengeschichte überhaupt noch in der Spitzenpolitik tätig sein“, fragte er, um einmal mehr zu versichern: „Ich werde sicher nicht aufgeben, sondern diese schwierige Situation akzeptieren und alles daran setzen, so schnell es mir möglich ist, in alter Stärke zurückzukommen“.