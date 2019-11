„Macher-Image“ soll Doskozils Stimm-Probleme überstrahlen

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ – dieser Vers von Friedrich Hölderlin konnte einem am Samstag beim Landesparteitag der burgenländischen SPÖ in der mittelburgenländischen Franz-Liszt-Gemeinde Raiding in den Sinn kommen.

Im Konzertsaal traf sich beinahe die gesamte Führung der nach der historischen Niederlage bei der Nationalratswahl und dem gesundheitlichen Tief des pannonischen Hoffnungsträgers Hans Peter Doskozil schwer angeschlagenen Sozialdemokratie – um durchs Schließen der Reihen Stärke zu demonstrieren.