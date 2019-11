Doskozil gibt Loyalitätserklärung für Rendi-Wagner ab

Doskozil erzählt von den Frauen, die in der Krankenhausküche in Oberwart arbeiten. Von Reinigungskräften in den Regierungsbüros. „Die Wirtschaftskammervertrerter meinen, zehn Euro netto in der Stunde seien zu viel. Das sollen sie diesen Frauen, die in der Küche schuften, ins Gesicht sagen.“ es gehe. Es gehe ihm nicht nur um Geld, sondern um “Wertschätzung und Anerkennung“.

Das Burgenland stellt künftig pflegende Angehörige für die Dauer der Pflege bei einer gemeinnützigen Landesgesellschaften an.

Es wurde der Gratis-Kindergarten eingeführt.

Funktionäre müssen laufen

Die burgenländischen SPÖ-Funktionäre müssen künftig für ihre Mandate laufen. Die Landespartei führte ein Vorzugsstimmenmodell ein, wer mehr Stimmen bekommt, erhält das Mandat, Fixplätze gibt es nicht. In der ÖVP ist dieses Leistungsprinzip schon üblich.

Anders als Michael Schickhofer, der sich im steirischen Wahlkampf von der Bundes-SPÖ absetzte, lud Doskozil Rendi-Wagner ein, eine Rede zu halten.

Und er schloss seine eigene Rede mit einer Loyalitätserklärung für die Bundesvorsitzende. Doskozil: „Liebe Pam, wir im Burgenland sind vielleicht ab und zu eine kritische Stimme. Wir machen das aber nicht zum Selbstzweck, sondern um die Bewegung zu festigen. Wir werden auch dich unterstützen, wir werden dich durchtragen. Das sage ich dir heute vor allen Funktionären.“

Nach der Rede Doskozils wurde eine Umfrage präsentiert, demnach sind 49 Prozent der SPÖler für eine Koalition mit der FPÖ nach der Landtagswahl, 40 Prozent für eine Koalition mit den Grünen. Mit der ÖVP wollen nur 19 Prozent eine Regierung bilden.