Wie Politiker mit ihren Erkrankungen umgehen

„Was ich nicht will, ist scheinheiliges Mitleid. Ich bin enttäuscht, wenn von politischen Mitbewerbern etwa vom Fragerecht nicht Gebrauch gemacht wird. Ich will behandelt werden, wie jeder andere.“ Das sagt Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Donnerstag.

Heute Samstag schwört der Spitzenkandidat die SPÖ in Raiding auf die Landtagswahl am 26. Jänner ein. Erst am Donnerstag hatte Burgenlands Landeschef nach langer Absenz seine erste Rede gehalten, sich nicht nur zu Budget-Zahlen, sondern auch zu seiner Gesundheit erklärt. Grund: Zwei Stimmband-Operationen, der eine dritte wird folgen müssen. Seine Stimme verändert, leise. „Kein Krebs“, wie er betont. „Eine Herausforderung, in der Phase einer Wahlauseinandersetzung die Stimme zu erhalten“, wie er zugibt.