"Was Politiker lernen können? Mehr auf Punkt sprechen."

Welche Stimmlage kommt am besten an? Lässt sich eine solche oder schonende Stimmlage trainieren?

In unseren zivilisatorischen Breiten herrscht oft die Meinung vor, nur tief ist seriös. Ich bin aber der Ansicht, nur authentisch ist seriös. Und manche Stimmen sind halt von Natur aus nicht so tief angesiedelt. Es ist nur tatsächlich so, dass manche Menschen ihre natürliche Stimmlage verlassen und sie – sagen wir halbbewusst – dauerhaft etwas zu weit runterdrücken, um eben seriöser zu wirken oder auch umgekehrt, etwas zu weit nach oben kippen lassen, um sie vielleicht jugendlicher klingen zu lassen. Das sind oft nur Nuancen, um die es da geht, aber letztendlich bedeutet auch das eine dauerhafte Überlastung der Stimme. Es gibt Übungen aus der Gesangstechnik, mit denen man feststellen kann: Befinde ich mich in meinem täglichen Sprechen in meiner so genannten "Indifferenzlage" oder gehört sie ein wenig "reguliert“. Das ist im weitesten Sinne wie ein Haltungstraining für die Stimme. Die Stimmen, die am Besten ankommen, sind mit Sicherheit die authentischen.

Fällt Ihnen ad hoc ein Politiker ein, der seine Stimme im Laufe der Karriere verändert hat?

Mir ist zum einen aufgefallen, dass Christian Kern damals anfangs nahezu perfekt gesprochen hat und sich dann mit der Zeit angewöhnt hat, nach jedem dritten, vierten Wort den Buchstaben ä dranzuhängen, also der Satz „und da haben wir enormen Handlungsbedarf“ hat dann zum Teil so geklungen_ "undä da haben wirä enormenä Handlungsbedarf“. Also, das war jetzt nicht der klassische Einsatz des Fülllauts "ähm“, sondern wirklich immer ein seltsames kleines Tönchen an unzähligen Wörtern hinten dran.