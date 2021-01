Impfen in Heimen? "Das hört sich einfacher an, als es ist"

In der Theorie ist so gut wie alles einfacher als in der Praxis. Diese Erfahrung machen gerade zahlreiche Betreiber von Pflege- und Altersheimen, deren Bewohner und Mitarbeiter ganz vorne in der Impfschlange stehen.

Denn vor dem Startschuss – im Burgenland fällt dieser am 18. Jänner – sind umfangreiche Vorbereitung notwendig, damit am Tag X auch alles reibungslos funktioniert.