Mit Wind und Sonne gegen den hohen Gaspreis

Angesichts der jüngsten Preiserhöhungen verwies Sharma auf die extrem gestiegenen Gaspreise, wofür es mehrere Gründe gebe: der höhere Energiebedarf in Asien, geringere Lieferungen aus Russland, niedrigere Speicherstände in Österreich und die geopolitische Lage. Ausschlaggebend für die Preisentwicklung sei auch der CO 2 -Preis, der mit klimapolitischen Zielen zu erklären sei.

Die Energie Allianz, an der die Energie Burgenland mit 10 Prozent beteiligt ist, lege die Preise gemeinsam fest. Derzeit werde das auch im Bereich von Gas intensiv diskutiert, zumindest bis Jahresende rechnet Sharma nicht mit einem Anstieg der Preise. „Wir versuchen, an einer Lösung zu arbeiten“, so der Vorstandsvorsitzende. Für das Burgenland sei eine neue Wärmestrategie geplant, dazu verwies er auf Luft-Wärme-Pumpen.