Energieverbrauch sank im ersten Coronajahr um acht Prozent

In dem von mehreren Lockdowns geprägten ersten Coronajahr 2020 ist der Energieverbrauch in Österreich um acht Prozent gesunken. Mit 1.053 Petajoule (PJ) lag der energetische Endverbrauch laut Statistik Austria auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie im Jahr 2003.

Eindämmung

Großteils sei der Verbrauchsrückgang der Covid-19-Pandemie geschuldet, weil Maßnahmen zur Eindämmung auch zu einem geringeren Verkehrsaufkommen und veränderten Konsummöglichkeiten führten, so Statistik-Generaldirektor Tobias Thomas am Freitag in einer Aussendung. Es sank etwa der Energieeinsatz im Flugverkehr um 66 Prozent und der Einsatz von Diesel und Benzin im Straßenverkehr um 13 Prozent.