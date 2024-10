Mit welchen Kandidaten die SPÖ in die Landtagswahl geht

Neue Gesichter an der Spitze gibt es in drei Bezirken.

In Mattersburg ist der Schattendorfer Bürgermeister Thomas Hoffmann neue Nummer eins, Mattersburgs Stadtchefin und Landtagsabgeordnete (LAbg.) Claudia Schlager macht weiter.

In Güssing will der Stegersbacher Ortschef Jürgen Dolesch in den Landtag, ebenso Ollersdorfs Vize Tanja Illedits (Ehefrau von Ex-Landesrat Christian Illedits) und Landesgeschäftsführer Kevin Friedl aus Rohr.