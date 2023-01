Mit Softgun aus Auto gefeuert: Junge Burgenländer vor Gericht

Sechs junge Männer, ein Herr reiferen Alters sowie eine 19-Jährige, sitzen am Dienstag gemeinsam auf der Anklagebank am Landesgericht Eisenstadt. Es sind etliche Vergehen, zu denen sich die Angeklagten im Alter zwischen 17 und 21 Jahren in unterschiedlicher Konstellation vor Richterin Birgit Falb rechtfertigen müssen.

Darunter schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung, Sachbeschädigung und Besitz verbotener Waffen. Dem 50-Jährigen wird Hehlerei vorgeworfen – er soll ein von der 19-Jährigen entwendetes Handy weiterverkauft haben.