Mit dem Lkw zurück ins Berufsleben

Bisher bekamen Arbeitslose den Lkw-Führerschein nämlich nicht als Ausbildungsmaßnahme bezahlt. „Für viele war der zusätzliche Führerschein zu teuer. Mit unserem Lehrgang bekommen die Teilnehmer eine umfassende Ausbildung für die Transportwirtschaft“, sagt Sonja Marth, Geschäftsstellenleiterin des AMS Stegersbach.

In einer Fahrschule wird der Lkw-Führerschein inklusive Anhänger absolviert. Gelernt wird dafür in einem eigenen Kurs. Beim BFI gibt es die Zusatzausbildung für den Staplerschein und eine Ausbildung als Kranfahrer. Außerdem gibt es einen Erste Hilfe Kurs, Ladegutsicherungsvorträge und viel Praxis. „Wir wollen den Teilnehmern ein umfassendes Bild der Tätigkeit geben und sie durch die Praxis bei den Betrieben auch gleich an den Arbeitsmarkt vermitteln“, sagt Marth.

Roman Eder, stellvertretender Fachverbandsobmann des Güterbeförderungsgewerbes Österreich, hat auch in seinem Betrieb in Burgauberg (Bezirk Güssing) großen Bedarf an neuen Chauffeuren. „Seit einigen Jahren sind kaum neue Mitarbeiter zu bekommen, auch wenn man mehr bezahlt“, sagt Eder im KURIER-Gespräch. Er ist stellvertretender Fachverbandsobmann des Güterbeförderungsgewerbes Österreich und selbst Transportunternehmer in Burgauberg, Bezirk Güssing.