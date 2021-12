Mehr Liszt im neuen Jahr

Den zwei großen burgenländischen Komponisten, also Joseph Haydn und Franz Liszt, kommt künftig eine noch größere Bedeutung zu. Dafür sorgen verschiedene Ankündigungen der vergangenen Tage. So wird zum Beispiel das Liszt-Festival in Raiding um drei Wochenenden erweitert.

Außerdem wird am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt im Zuge der Akkreditierung zur privaten Hochschule ein Institut für Haydn- und Lisztforschung gegründet. Dessen interimistischer Leiter Tibor Nemeth will die künftige Private Hochschule zu „einem internationalen Zentrum für Haydn und Liszt machen“.