Millionen für die Klassenzimmer

130 Millionen Euro

130 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren für Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Bildungsinfrastruktur fließen. „Es ist unser Auftrag, dafür zu sorgen, dass mehr als 32.200 Schülerinnen und Schüler im Burgenland gute Voraussetzungen für einen reibungslosen und modernen Unterricht vorfinden“, erklärt Bildungslandesrätin Daniela Winkler.

In Oberwart werden 2021 die HBLA und das Zweisprachige Gymnasium saniert. In der HBLA werden Dach, Fenster und Fassade gemacht, im Zweisprachigen Gymnasium sollen ein Mehrzweckraum, ein Biologie- und Physiksaal sowie ein Buffet errichtet werden. Fertiggestellt sollen diese beiden Bauvorhaben 2023 werden. In Oberpullendorf wird das Bundesrealgymnasium erweitert, hier soll ein Zubau für eine Ganztagsschule entstehen. Baustart ist 2021, Fertigstellung ist für 2023 geplant. Das Gymnasium Neusiedl am See wiederum soll wegen steigender Schülerzahlen erweitert werden. Start sei im nächsten Jahr, fertig will man bis 2022 oder 2023 sein.

In neun Pflichtschulen investiere man laut Winkler im Moment mehr als sieben Millionen Euro. Darunter sind acht Volksschulen von Antau bis Unterwart und die Mittelschule Oberschützen.