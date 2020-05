Schule & Corona: Im Burgenland wird täglich gewechselt

Für rund 20.200 burgenländische Kinder beginnt am 18. Mai wieder der Unterricht in insgesamt 229 Schulen im Land. Genau genommen an diesem Tag nur für die Hälfte der etwas mehr als 16.000 Pflichtschüler und etwa 4.000 in AHS-Mittelstufen. Denn die Corona-Schutzmaßnahmen sehen vor, dass jede Klasse geteilt wird, um Sicherheitsabstände einhalten zu können.

Zwei Varianten stehen laut Bildungsministerium für diese Teilung zur Auswahl: Entweder besucht eine Gruppe von Montag bis Mittwoch die Schule, die andere am Donnerstag und Freitag, wobei die Teams wöchentlich getauscht werden. Oder der Wechsel erfolgt täglich – und dieses „System Reißverschluss“ hat Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz den burgenländischen Schulen empfohlen. Wobei grundsätzlich jede Schule autonom entscheiden kann.