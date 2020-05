Das Land soll die Pinkafelder STEP-Gästehäuser retten

Die drei STEP-Gästehäuser in Pinkafeld mit 650 Betten für HTL-Schüler, FH-Studenten und Touristen und der Trägerverein zur Förderung der Schulen in Pinkafeld stehen vor großen Veränderungen.

Wie der KURIER erfahren hat, sollen die drei STEP-Häuser in Pinkafeld und das neue Quartier in Oberwart vom Land übernommen werden. STEP-Geschäftsführerin Andrea Liebmann sowie Vereinspräsident und Bürgermeister Kurt Maczek machen die Corona-Krise für die wirtschaftliche Schieflage von STEP (Sports, Training, Education, Park) verantwortlich. Ein anonym bleibender Briefschreiber zweifelt an dieser Begründung, eine andere Erklärung hat er aber auch nicht parat.

„Uns ist durch Corona die Geschäftsgrundlage weggebrochen“, sagt Liebmann. Der monatliche Umsatz von 360.000 Euro sei auf 35.000 Euro geschrumpft. Maczek verweist darauf, dass man als eines der wenigen Internate bundesweit keine Subventionen erhalten und sich „von Jahr zu Jahr selbst über Wasser gehalten habe“. Aber, so der SPÖ-Stadtchef: „So kann es nicht weitergehen“.

Der Verein zur Förderung der Schulen in Pinkafeld wurde 1958 gegründet, um technische Schulen anzusiedeln; 1967 wurde die Höhere Technische Lehranstalt eröffnet. Der Verein, dem stets der amtierende Bürgermeister oder andere Honoratioren ehrenamtlich vorstanden, verpflichtete sich gegenüber dem Bund, Internatsplätze zu schaffen.