MFG-Landessprecher tritt zurück und kritisiert Parteichef Brunner

"Vor drei Monaten hätte ich noch gesagt, es ist alles in Ordnung. Aber mit dem Tag meines Einzugs in den Bundesvorstand wurde massiv damit begonnen, gegen mich und meine Frau zu intrigieren", so Eller. Er sehe keine Möglichkeit mehr für eine konstruktive Zusammenarbeit mit der MFG als "Patient auf der Intensivstation, wo Leute drum herum stehen - und einige davon auf dem Beatmungsschlauch."

Rücktritt als Landessprecher

Auch wenn er sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe, so wisse er doch seit einigen Wochen, dass er so nicht weitermachen will. "Also lege ich meine Funktion im Bundesvorstand und als Landessprecher der MFG zurück und trete aus der Partei aus", so Eller. "Für mich ist diese Geschichte gescheitert - nicht an den Medien, nicht von außen, sondern weil man den eigenen Werten untreu geworden ist."

Schließlich sei "eine Partei immer nur so gut, wie der Charakter der Menschen, die für sie arbeiten", zitierte Eller eine frühere Mitstreiterin.

Reaktion der Landespartei

Die MFG Burgenland reagierte darauf am Dienstag mit einer Aussendung des stellvertretenden Landessprechers Gerald Aufmuth. Darin heißt es, dass der Landesvorstand "zum Interview, dem Führungsstil und zu den persönlichen Karriereplänen von Mag. Eller in der MFG nicht Stellung beziehen wird". Weil nämlich "die Vertraulichkeit interner Entscheidungen und Vorstandssitzungen und die unterzeichnete Verschwiegenheitsverpflichtung für Funktionäre im Land und Bund eine öffentliche Auseinandersetzung dazu nicht zulassen würden".

Die weitere Vorgangsweise werde in den Gremien besprochen und in Abstimmung mit allen Funktionären festgelegt. Geplant ist eine erweiterte Landesvorstandssitzung mit allen Bezirks- und Ortsgruppenfunktionären, um sich auf allen Ebenen neu zu formieren und das politische Arbeitsjahr 2023 aufzustellen. Mit fünf Landesvorständen verfüge man immer noch über ein arbeitsfähiges und motiviertes Team, heißt es.