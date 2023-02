Messerstecherei unter Jugendlichen endet vor Gericht

Auch der 16-Jährige, der niedergestochen wurde, zeigte sich nicht geständig, seine Widersacher vor dem Vorfall im Mai bedroht zu haben.

Er ist außerdem auch noch in ein anderes Verfahren involviert: Gegen ihn wird wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung ermittelt. Er ist einer der beiden Verdächtigen, die nach einer Rauferei im Dezember in Schattendorf, bei der ein 42-jähriger Familienvater starb, in Untersuchungshaft waren.

Weitere Zeugen geladen

Der Prozess am Dienstag wurde jedenfalls vertragt. Weil bei der Verhandlung mehrere Versionen der Geschehnisse aufkamen, beantragten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch zwei der vier Verteidiger zusätzliche Zeugen.