Mordversuch: Mann wollte schlafenden Vater erschlagen

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Montag im Bezirk Neusiedl am See ab. Ein 42-jähriger Mann wollte seinen schlafenden 67-jährigen Vater mit einem Hammer erschlagen.

Dieser konnte die Schläge aber abwehren und sich in einen Abstellraum flüchten, berichtete die Polizei am Montag.