Mattersburg: 16-Jähriger nach Messerstecherei schwer verletzt

In Mattersburg ist es am Freitagnachmittag zu einer Messerstecherei in der Innenstadt gekommen, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion einen Online-Bericht des ORF. Ein Streit unter Jugendlichen endete für einen 16-Jährigen im Krankenhaus, hieß es auf KURIER-Anfrage.

Der Bursch soll laut Angaben der Polizei von seinem 14-jährigen Kontrahenten mit dem Messer niedergestochen worden sein. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Bereich der Niere und wurde mit dem Notarzt ins Spital gebracht.

Pfefferspray

Gegen 15 Uhr soll es auf dem Brunnenplatz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen gekommen sein. Dabei soll ein 16-Jähriger einen Gleichaltrigen sowie ein 15-jähriges Mädchen mit einem Pfefferspray besprüht haben. Daraufhin soll ein 14-Jähriger ein Messer gezogen und auf den 16-jährigen Kontrahenten eingestochen haben.

Bereits in der Vergangenheit dürfte es zu Streitigkeiten zwischen den Jugendlichen gekommen sein, hieß es.

Drei Beschuldigte waren nach der Tat laut Polizei geflüchtet, sie konnten aber bald darauf beim Bahnhof Nord gefasst werden. Die Jugendlichen wurden am Abend einvernommen, das Landeskriminalamt ermittelt.