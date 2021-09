Mehr offene Jugendarbeit in burgenländischen Gemeinden

Konzept

Derzeit werde geprüft, wie das Gebäude saniert werden muss, in die Detailplanung sollen auch die Jugendlichen eingebunden werden. Neben der Jugendarbeit soll noch Platz für Bürotätigkeiten und Veranstaltungen sein. Wie hier konkret mit den Jugendlichen gearbeitet werden soll, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Auch dem Land ist die flächendeckende offene Jugendarbeit ein Anliegen. Dazu gibt es seit heuer eine eigene Förderschiene, um die Personalkosten für Sozialarbeiter in den Gemeinden zu stützen.

Ein Pilotprojekt haben die Schulstädte Oberwart und Pinafeld im Frühjahr präsentiert. Hier sollte es eine gemeindeübergreifende offene Jugendarbeit geben. Bis zu 8.000 Euro zahlt das Land bei mindestens 20 Wochenstunden Jugendarbeit an Lohnkosten an die Gemeinden.

„Wir haben in Pinkafeld mit September mit der Jugendarbeit begonnen. Über das SOS Kinderdorf haben wir für 20 Stunden in der Woche Sozialarbeiter“, sagt SP-Jugendgemeinderat Adrian Kubat. Der Bedarf in Pinkafeld wurde erhoben und es wurden schon erste Veranstaltungen abgehalten, um die neue Einrichtung bei den Jugendlichen bekannt zu machen. „Wenn es gut ankommt, könnten wir nächstes Jahr beim Personal noch aufstocken“, meint der Jugendgemeinderat.