Schutz und Hilfe seit 60 Jahren im SOS-Kinderdorf Burgenland

In Pinkafeld leben 120 Kinder, Jugendliche und Familien in unterschiedlichen Betreuungsformen. Insgesamt werden durch das SOS-Kinderdorf Burgenland 250 junge Menschen und deren Familien unterstützt. In einem Haus leben jeweils bis zu sechs Kinder im Alter bis 21 Jahren. Jungen Müttern und Vätern, die vorübergehend Unterstützung benötigen, stehen Wohnungen der Eltern-Kind-Begleitung zur Verfügung. Der Fokus liegt jedenfalls auf einer intensiven Begleitung. Denn: „Unser Ziel ist es immer, die Familien so zu stärken, dass sie wieder selbstständig zusammenleben können“, sagt Zeliska. Der Integrationskindergarten steht auch den Kindern aus der Umgebung offen.

Familien in schwierigen Situationen werden vor Ort von der SOS Mobilen Familienarbeit begleitet. Und angesichts der Flüchtlingsströme der letzten Jahre bietet das Kinderdorf in zwei Wohngruppen auch Plätze für unbegleitete Minderjährige und bildet Gastfamilien aus. „Der Zustand der jungen Menschen, die in letzter Zeit bei uns ankommen, ist teilweise schrecklich“, zeigt sich Marek Zeliska betroffen.