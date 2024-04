Hilfe "von oben" für die Matura im Burgenland

Bischof Ägidius Zsifkovics sendet auf Wunsch einen digitalen Segen, am Tag der Matura werden in Kirchen Kerzen für die Prüflinge entzündet.

Pater Thomas Lackner ist ein aufmerksamer Mann. Dem Franziskanerpriester entgeht es nicht, wenn sich neue Schäfchen unter seine Herde in der Basilika Frauenkirchen mischen.

Neben den "Klassikern", also zu Weihnachten und Ostern, sei das zunehmend auch an frühsommerlichen Wochentagen der Fall, wie Pater Thomas berichtet: "An den Tagen der Matura finden sich immer für mich nicht bekannte Mitfeiernde in der Kirche ein." Wie sich in Gesprächen nach den Gottesdiensten herausstellte, handelte es sich dabei tatsächlich oft um Eltern oder Großeltern von Prüflingen, die für einen guten Ausgang der Matura beteten.

Die Diözese Eisenstadt hat darin eine Chance gesehen, in der belastenden Prüfungszeit verstärkt mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten. Auf der Homepage der Diözese wird jetzt ein "Online-Maturasegen" angeboten. Wer sich auf martinus.at/maturasegen registriert, erhält eine persönliche Videobotschaft von Bischof Ägidius Zsifkovics. Die Maturantinnen und Maturanten können zudem ein Datum auswählen, an dem die Josefschwestern aus dem Frauenkirchner Kloster eine Kerze in der Basilika für sie entzünden. "Wir werden an allen Tagen der Matura beim Gottesdienst die Maturanten mit einschließen", ergänzt Pater Thomas.

Zentralmatura sei Dank weiß die Diözese auch, welche Fächer heuer bei der schriftlichen Reifeprüfung besonders gefürchtet sind: Die meisten Prüflinge hoffen demnach auf himmlischen Beistand am Tag der Mathematik-Matura (heuer am 7. Mai), knapp gefolgt von Rechnungswesen. Zwei Maturantinnen, Celina Peck aus Andau und Judith Sack aus Frauenkirchen, hatten Anfang der Woche die Gelegenheit, sich ihren Segen persönlich zu holen - denn Bischof Ägidius war auf Stippvisite in der Basilika. Die beiden Seewinklerinnen maturieren an der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik Oberwart. Beide hoffen für das gleiche Fach auf religiösen Beistand: Mathematik.

© Paul Haider Celina Peck und Judith Sack mit ihren Kerzen in der Basilika Frauenkirchen

Die Zentralmatura im Burgenland Rund 1.500 burgenländische Schülerinnen und Schüler aus AHS und BHS treten im Mai zur schriftlichen Matura an.

Es gibt 15 verschiedene Prüfungstermine, an jedem ist landesweit das gleiche Fach an der Reihe.

Den Anfang macht Deutsch am 2. Mai, den Abschluss die Fächer Latein und Griechisch am 16. Mai.

Seit dem Schuljahr 2015/16 wird die Zentralmatura österreichweit an allen allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) durchgeführt.

durchgeführt. Ziel ist die leichtere Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse für weiterführende Bildungseinrichtungen.

Vorbild für die Aktion unter dem Motto "Bestärkt & Begleitet" ist das gemeinsame Projekt "Be blessed" mehrerer katholischer und evangelischer Kirchengemeinschaften. Dabei senden geistliche Promis wie Kardinal Christoph Schönborn himmlischen Beistand via WhatsApp auf die Handys der Maturanten.

Dem KURIER erklärte Bischof Ägidius Zsifkovics, warum sich die Diözese Eisenstadt ein Beispiel daran genommen hat: "Es ist wichtig, dass wir als Kirche wieder einen Andockpunkt zur Jugend finden, um das zu tun, was die Kirche eigentlich beauftragt ist, zu tun. Nämlich, die Menschen in allen Lebenssituationen zu begleiten. Und die Matura ist für einen jungen Menschen sicher eine ganz wichtige Lebenswende. Deshalb wollen wir den jungen Menschen nahe sein und ihnen Mut, Zuversicht und vor allem den Segen Gottes zusprechen."

Der Bischof würde sich wünschen, dass diese Online-Aktion den Grundstein für weitere Jugendprojekte in der Zukunft legt - beispielsweise eine "Maturanten-Wallfahrt", wie es sie in anderen Bundesländern bereits gibt. Kirchlicher Datenschutz Die Online-Plattform wurde von der Katholischen Jugend in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung und der Medienstelle der Diözese erstellt. Die Registrierung erfolgt mit Vorname und E-Mail-Adresse, die Daten werden nach dem Versand gelöscht, wie die Diözese betont. Die Maturantinnen und Maturanten müssen sich also keine Sorgen machen, in Zukunft Erinnerungen an den Kirchenbesuch in ihrer Mailbox vorzufinden. Der Zuspruch ist laut Pater Thomas Lackner groß und wächst mit den nahenden Prüfungsterminen: "Wir kriegen pro Stunde drei bis vier Anmeldungen rein", berichtet der Geistliche.