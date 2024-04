Maturaaktion am Stephansdom: Aus dem Angstloch auf den Südturm

Der Name ist Programm. Schließlich zwängt man sich hier durch die nur etwa einen halben Meter hohe Öffnung ins Freie, auf eine kleine Plattform aus ein paar Eisenstangen – in etwa 110 Metern Höhe. Von hier führt nur noch eine senkrechte, teilweise überhängende Außenleiter die letzten 25 Meter bis zur Turmspitze.

Auch nicht, dass er die Besteigung des Stephansdoms gewonnen hat – genauer gesagt des 137 Meter hohen Südturms . Die bekannten 343 Stufen bis zur Türmerstube, dann noch weiter hinauf in den Turmhelm, innen noch über einige Leitern nach oben, bis man vor dem Türchen zum Angstloch steht.

„Be Blessed“

Eine große Herausforderung – so wie auch die Matura. Genau darum geht es bei der österreichweiten Aktion „Be Blessed“ der Erzdiözese Wien, die den Maturantinnen und Maturanten des Landes in den Wochen vor dem großen Ereignis zur Seite stehen will.

Zum Beispiel mit der Maturakerzen-Aktion: Wem etwa die schriftliche Mathematura schlaflose Nächte bereitet, der kann sich unter beblessed.at anmelden. Dann wird am Tag der Matura eine Kerze für einen angezündet – auf Wunsch mit einem Segenswunsch direkt per WhatsApp am Morgen des Prüfungstages.

Auch die Segensfeier am 30. April im Stephansdom ist den Maturantinnen und Maturanten gewidmet.