Mattersburg: „Corona macht was mit Kindern“

Kinder und Jugendliche stecken sich nicht so leicht mit dem Corona-Virus an. Dennoch leiden sie mitunter am meisten an den Folgen der Pandemie. „Ich sehe maximalen Handlungsbedarf bei den Jugendlichen“, bringt es Lisa Ollram, Sozialarbeiterin im Lernzentrum „2getthere“ in Mattersburg, auf den Punkt.

Um jungen Menschen unter die Arme zu greifen, wurden nun die Öffnungszeiten der Jugendeinrichtung erweitert. Zusätzlich gibt es eine neue Kooperation mit der Neuen Mittelschule, sagt Vereinsobmann Pfarrer Günter Kroiss.