Massentests im Burgenland haben begonnen

Ein älteres Ehepaar, das soeben wieder das Gebäude verließ, nahm bereits an den ersten Massentestungen teil. Die Frau begründete die erneute Teilnahme - auch ohne der Möglichkeit eines „Freitestens“: „Wenn wir etwas beitragen können, dann gehen wir hin.“

Was die aktuelle Statistik betrifft, wurden im Burgenland 59 Neuinfektionen und ein Todesfall verzeichnet, das teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Mittwoch mit. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle betrug damit 10.297. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 41 an Covid-19 Erkrankte behandelt, davon sind sieben auf einer Intensivstation.