Wein, Musik und Mord: Neuer Südburgenlandkrimi von Martina Parker

Aus den heimischen Bestsellerlisten ist der Name Martina Parker nicht mehr wegzudenken. Das liegt unter anderem daran, dass jedes Jahr mindestens ein neues Buch der südburgenländischen Erfolgsautorin den Weg in die Verkaufsregale findet.

2021 veröffentlichte die ehemalige Journalistin ihren ersten Roman "Zuagroast", der auf Anhieb ein Bestseller wurde. Drei Jahre später ist die Schnellschreiberin schon bei ihrem fünften Gartenkrimi rund um den "Klub der grünen Daumen" angelangt: "Eintunkt" erscheint in drei Wochen, im KURIER TV-Talk verriet Martina Parker erste Details.

Im letzten Teil der Reihe, dem Weihnachtskrimi "Ausgstochn", mussten Parkers Protagonistinnen den Mord an einem Bürgermeister auf einem Adventmarkt aufklären. Die Handlung des neuen Buchs spielt sich im Sommer ab - Schauplatz von "Eintunkt" ist ein beliebtes Musikfestival im Südburgenland.

© David Bitzan Schauplatz der Handlung: Das kultige "picture on" in Bildein.

Am "picture on" in Bildein gibt es bei Martina Parker Mord und Totschlag statt Love & Peace: Alexandra Pomper alias Alex Woods, eine in Amerika berühmt gewordene Sängerin mit burgenländischen Wurzeln, verschwindet auf dem Festival unter mysteriösen Umständen, "und dann gibt es einen Toten auf dem Rastplatz. Zufällig ist der Klub der Grünen Daumen in der Nähe und beginnt zu ermitteln", gibt die Autorin einen Vorgeschmack auf die Handlung.

Wie bei Parker üblich, nimmt die Handlung an realen Orten ihren Lauf; in Nebenrollen kommen auch immer wieder echte südburgenländische Originale vor.

Freilich hat sie die Erlaubnis, das "picture on" in die Handlung einzuflechten, bei den Veranstaltern eingeholt und vor Ort Recherchen angestellt. "Haarscharf an der Wahrheit vorbeischrammen, das gefällt mir schon sehr", sagt die Krimiautorin.

© oliver topf Martina Parker hing ihre Karriere als Journalistin an den Nagel, um Autorin zu werden.

Fiktion und Realität vermischen sich noch stärker, wenn Martina Parker am 9. August in Bildein selbst auf der Bühne steht: Gemeinsam mit der Band Veri & die Luxuscombo wird "Eintunkt" mit einer ganz besonderen Show präsentiert. "Es wird keine Lesung im klassischen Sinn, sondern ein launiger Auftritt", verrät Parker vorab. Das Singen überlässt die Autorin allerdings lieber der Bandleaderin Verena Göltl: "Ich bin leider der unmusikalischste Mensch der Welt. Wir haben einmal probiert, dass ich eine Zeile singe. Die Band hat darauf gemeint: Lassen wir es lieber", erzählt Martina Parker und lacht.

© Gemeiner Verlag Martina Parker, "Eintunkt": 432 Seiten, 21 Euro

Erscheint am 9. August im Gmeiner Verlag



Die schlechte Nachricht für kurz entschlossene Krimifans: Das "picture on" ist, wie jedes Jahr, seit Wochen ausverkauft. Ebenso wie ein zweites Event zur Buchveröffentlichung: Beim Weingut Polczer am Eisenberg eröffnet Parker am 11. August unter dem Motto "Wine & Crime" die erste Weintankstelle des Burgenlands. An der Zapfsäule kann "zu einem unglaublich günstigen Literpreis", wie Martina Parker versichert, der Rebensaft direkt aus dem Fass "getankt" werden. Vom Weingut Polczer gibt es anlässlich der Buchveröffentlichung auch einen Wein mit "Eintunkt"-Etikett: einen Blaufränkisch.

Verfilmung in Arbeit Wie bereits seit einigen Monaten bekannt ist, wird an einer Verfilmung von Parkers erstem Buch "Zuagroast" gearbeitet. Viel darf die Autorin aktuell dazu jedoch nicht sagen: "Man hat mir einen Maulkorb verpasst. Was ich verraten kann, ist, dass es bald mehr zu verraten gibt", scherzt Parker.

Die Dreharbeiten an Originalschauplätzen seien jedenfalls in Vorbereitung, lässt sich die Autorin dann doch entlocken – und startet gleichzeitig einen Aufruf: "Wenn jemand glaubt, dass sein Haus so aussieht wie das einer meiner Protagonisten, dann möge er mir bitte Fotos schicken, per E-Mail oder social media."