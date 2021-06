Marcus Wadsak und der Neusiedler See: "Bin hier hängen geblieben"

Ins Burgenland hat es ihn der Liebe wegen verschlagen: „Ich habe 40 Jahre in Wien gelebt. Dann habe ich eine wunderbare Frau kennengelernt (Sylvia Saringer, Anm.), sie ist Burgenländerin und wohnt hier. Ich habe sie irgendwann einmal besucht und bin quasi hier hängen geblieben. Seit elf Jahren bin ich jetzt Burgenländer. Das war ein großes Glück und ich habe es nie bereut“, sagt der 50-Jährige mit einem Lächeln.

„Der Sommer ist hier schöner“

Einen Bezug zum Burgenland hat der gebürtige Wiener seit Jahrzehnten: Schon als Kind kommt er zum Eislaufen an den Neusiedler See, später ist er beruflich bei verschiedenen Sport-Events, unter anderem beim Surfopening in Podersdorf, dabei. Mit Mitte 20 entdeckt er dann seine Vorliebe für den Wein aus Pannonien. „Es gab keinen Sommer, in dem man nicht einfach mal ins Burgenland gefahren ist, um den Sommer zu genießen. Der ist hier schöner als in vielen anderen Teilen Österreichs“, spricht Wadsak aus, was jeder Burgenländer weiß.