Gefahr für Mensch und Hund: Badeteich ab sofort komplett gesperrt

Im Badeteich Lutzmannsburg darf bis auf Weiteres nicht gebadet werden. Die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf hat mit Dienstag, 18. August, ein Badeverbot verhängt. Grund ist eine erhöhte Belastung mit Cyanobakterien, umgangssprachlich Blaualgen genannt.

Bei einer Überprüfung der Wasserqualität durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurde eine Konzentration von 64,84 Mikrogramm Toxinen pro Liter Wasser festgestellt. Der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgegebene Grenzwert liegt bei 24 Mikrogramm pro Liter.

Die Wasserqualität entspricht damit laut Landesmedienservice nicht den gesetzlichen Anforderungen. Um eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen, wurde das Badeverbot entsprechend dem Bäderhygienegesetz verhängt.

Hitze begünstigt Cyanobakterien

Die erhöhte Belastung wird auf die aktuelle Hitze sowie die dadurch bedingten hohen Wassertemperaturen und den hohen Nährstoffgehalt im Teich zurückgeführt.

Laut AGES können sich Cyanobakterien bei hohen Wassertemperaturen und Nährstoffgehalten rasch vermehren. Dabei kommt es zur sogenannten „Algenblüte“. Bei Cyanobakterien handelt es sich trotz der umgangssprachlichen Bezeichnung „Blaualgen“ nicht um echte Algen, sondern um Bakterien und natürliche Bestandteile von Oberflächengewässern.

Erkennbar können sie unter anderem an einer bläulich-grünen Trübung des Wassers, Schlieren, „Algenteppichen“ an der Wasseroberfläche oder einer Sichttiefe von weniger als einem Meter sein.

Toxine können auch für Hunde gefährlich sein

Cyanobakterien können Toxine bilden. Werden von Menschen größere Mengen belasteten Wassers verschluckt oder gelangen diese in die Atemwege, können laut AGES Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall, Hautausschläge, Kollaps oder Lähmungserscheinungen auftreten.

Eine Aufnahme der Cyanotoxine durch die Haut sei unwahrscheinlich, möglich seien aber Hautreizungen, Entzündungen oder allergische Reaktionen. Als schwerwiegendere gesundheitliche Folgen werden Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen und Leberschäden genannt.

Auch für Hunde können die Toxine tödlich sein, etwa wenn die Tiere Algenfladen aus dem Fell lecken oder verrottendes Algenmaterial am Ufer fressen.

Das Badeverbot im Badeteich Lutzmannsburg gilt bis auf Weiteres.