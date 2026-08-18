GPS-Tracker von E-Bike ließ Diebe in gestohlenem Auto auffliegen

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Beim Einkaufszentrum Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) sind am Donnerstag vergangener Woche drei Männer festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, zuvor in Wien ein E-Bike im Wert von 15.000 Euro gestohlen zu haben; zudem soll auch das von ihnen benutzte Fahrzeug als gestohlen gemeldet gewesen sein. Am 13. August 2026 wurden Polizeistreifen im Burgenland darüber informiert, dass im 1. Wiener Gemeindebezirk ein E-Bike gestohlen worden war. Der Besitzer lokalisierte das Fahrrad laut Polizeiangaben mittels GPS-Tracker; das Signal führte in den Bereich Parndorf und weiter in Richtung Autobahn A6.

Beim Einkaufszentrum in Kittsee wurde schließlich ein Fahrzeug kontrolliert, in dem drei Männer saßen. Im Auto wurde das gestohlene Fahrrad unter einer Decke gefunden. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei slowakische Staatsangehörige im Alter von 47 und 49 Jahren sowie einen 24-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen. Alle drei wurden vorläufig festgenommen.

Auch das Auto war gestohlen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass nicht nur das sichergestellte Fahrrad, sondern auch das benutzte Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Zudem wurde ein Akku-Winkelschleifer im Fahrzeug vorgefunden, bei dem es sich mutmaßlich um ein Tatwerkzeug handelt. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde der 49-jährige slowakische Staatsangehörige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die beiden weiteren Tatverdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.