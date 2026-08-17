894 Alkoholtests im Burgenland: 16 Führerscheine abgenommen

Bei einer landesweiten Verkehrs-Schwerpunktaktion im Burgenland hat die Landesverkehrsabteilung am Freitag insgesamt 894 Alkomat- bzw. Alkohol-Vortests durchgeführt. Dabei wurden 11 Lenker mit mehr als 0,8 Promille und sechs Lenker mit mehr als 0,5 Promille festgestellt. Fünf Lenker waren in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand. Der höchste gemessene Alkoholwert wurde mit 2,11 Promille im Bezirk Güssing festgestellt.

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden zudem 296 sonstige Anzeigen erstattet und 242 Organstrafverfügungen ausgestellt. Außerdem kam es zu 16 Führerscheinabnahmen und drei Kennzeichenabnahmen. Alkotest mit E-Scooter verweigert Zu mehreren besonderen Amtshandlungen kam es im Bezirk Oberwart. Dort wurde ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand wahrgenommen und angehalten. Der Lenker verweigerte in weiterer Folge den Alkotest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die erforderlichen Anzeigen werden an die zuständige Behörde erstattet.

Ebenfalls im Bezirk Oberwart hielt die Polizeiinspektion Oberwart Verkehr einen 41-jährigen Fahrradfahrer an. Er befand sich in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die erforderlichen Anzeigen werden erstattet. Tuk-Tuk-Fahrer verweigert Alkomattest Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurde ein Tuk-Tuk-Fahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise angehalten. Die Durchführung eines Alkomattests wurde verweigert. Eine Anzeige an die BH Eisenstadt-Umgebung wird erstattet.