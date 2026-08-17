Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Schwerpunktaktion

894 Alkoholtests im Burgenland: 16 Führerscheine abgenommen

Bei der landesweiten verkehrspolizeilichen Schwerpunktaktion wurden 11 Lenker mit mehr als 0,8 Promille festgestellt. Fünf Lenker waren durch Suchtgift beeinträchtigt.
17.08.2026, 09:21

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Polizist steht neben einem Polizeiauto auf einer regnerischen Straße.

Bei einer landesweiten Verkehrs-Schwerpunktaktion im Burgenland hat die Landesverkehrsabteilung am Freitag insgesamt 894 Alkomat- bzw. Alkohol-Vortests durchgeführt. Dabei wurden 11 Lenker mit mehr als 0,8 Promille und sechs Lenker mit mehr als 0,5 Promille festgestellt. Fünf Lenker waren in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand.

Der höchste gemessene Alkoholwert wurde mit 2,11 Promille im Bezirk Güssing festgestellt.

Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden zudem 296 sonstige Anzeigen erstattet und 242 Organstrafverfügungen ausgestellt.

Außerdem kam es zu 16 Führerscheinabnahmen und drei Kennzeichenabnahmen.

Alkotest mit E-Scooter verweigert

Zu mehreren besonderen Amtshandlungen kam es im Bezirk Oberwart. Dort wurde ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand wahrgenommen und angehalten. Der Lenker verweigerte in weiterer Folge den Alkotest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die erforderlichen Anzeigen werden an die zuständige Behörde erstattet.

Bekommt erstmals Frau Spitzenposten bei Polizei?

Ebenfalls im Bezirk Oberwart hielt die Polizeiinspektion Oberwart Verkehr einen 41-jährigen Fahrradfahrer an. Er befand sich in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die erforderlichen Anzeigen werden erstattet.

Tuk-Tuk-Fahrer verweigert Alkomattest

Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurde ein Tuk-Tuk-Fahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise angehalten. Die Durchführung eines Alkomattests wurde verweigert. Eine Anzeige an die BH Eisenstadt-Umgebung wird erstattet.

Polizei im Burgenland

Aktuelle Nachrichten zum Thema

Bei der landesweiten verkehrspolizeilichen Schwerpunktaktion wurden 11 Lenker mit mehr als 0,8 Promille festgestellt. Fünf Lenker waren durch Suchtgift beeinträchtigt.
Weiterlesen
Löschangriff nur aus sicherer Entfernung möglich - Keine Verletzten
Weiterlesen
Die Burgenland Energie soll bis 2030 für Energieunabhängigkeit sorgen. Offene Fragen zu Stromproduktion, grünem Wasserstoff und zu den Speichern lassen zweifeln – die BE bleibt dabei.
Weiterlesen
Kundmachung des Landes heizt Debatte über angebliche Pläne für Rechenzentrum im Bezirk Neusiedl an.
Weiterlesen
Im Gegensatz zum Burgenland lehnt die steirische Landesregierung eine Lkw-Maut ab.
Weiterlesen
Eisenstadt Oberwart Neusiedl am See Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare