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Gesundheit

Nach 17 Jahren: Wechsel an der Spitze des Laborverbunds

Henrietta Vida übernimmt die Leitung des Instituts für medizinisch-chemische Labordiagnostik im Gesundheit Burgenland-Laborverbund.
18.08.2026, 10:30

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Drei Personen in weißen Kitteln schauen und zeigen in einem Labor auf einen Monitor.

Führungswechsel im Gesundheit Burgenland-Laborverbund: Henrietta Vida übernimmt die Leitung des Instituts für medizinisch-chemische Labordiagnostik. Sie folgt auf Primaria Azita Deutinger-Permoon, die das Institut in den vergangenen 17 Jahren aufgebaut und geprägt hat und nun in Ruhestand geht.

Vida ist Fachärztin für Laboratoriumsmedizin, Transfusionsmedizin, Hämostaseologie sowie Klinische Immunologie und Allergologie. Ihre berufliche Laufbahn führte sie an die Philipps-Universität Marburg, das Universitätsklinikum Göttingen sowie das Petz Aladár Akademische Lehrkrankenhaus in Győr. Zuletzt leitete sie die Abteilung für Blutprodukteherstellung des Landesblutspendedienstes in Győr.

Eine Frau im weißen Laborkittel sitzt im Labor neben einem Mikroskop.

Nach 17 Jahren kommt es an der Spitze des Instituts für medizinisch-chemische Labordiagnostik zum Wechsel: Henrietta Vida übernimmt die Leitung.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem engagierten Team die hohe Qualität unseres Instituts weiterzuentwickeln. Innovation, Zusammenarbeit und eine bestmögliche diagnostische Versorgung der Patientinnen und Patienten stehen dabei für mich im Mittelpunkt“, sagt Primaria Vida.

Doskozil: Diagnostik als Grundlage für Behandlung

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verweist auf die Bedeutung der Labordiagnostik: „Die Arbeit in den Laboren ist ein unverzichtbarer Teil moderner Medizin. Verlässliche und präzise Diagnostik ist die Grundlage für viele wichtige Entscheidungen in der Behandlung und damit ein wesentlicher Baustein einer hochwertigen Gesundheitsversorgung.“

Mit Primaria Henrietta Vida gewinne man eine Expertin, „die dieses wichtige Feld mit neuen Impulsen weiterentwickeln wird“, so Doskozil. Auch Florian Schlechtleitner, CEO der Gesundheit Burgenland, verweist auf Vidas internationale Erfahrung und breite fachliche Kompetenz. Gleichzeitig dankt er Primaria Deutinger-Permoon für ihren 17-jährigen Einsatz für das Institut.

Vier Kliniken im Laborverbund

Der Gesundheit Burgenland-Laborverbund besteht seit 2007 aus den Laboratorien und Blutdepots der Kliniken Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee. Das diagnostische Leistungsspektrum reicht von Hämatologie, klinischer Chemie und Immunologie über Gerinnungs-, Hormon- und Autoimmundiagnostik bis zu molekularer Diagnostik, Infektionsserologie, Tumormarkern sowie Blutdepot und Transfusionsmedizin.

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