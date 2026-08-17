Extreme Dürre: Österreich so trocken wie seit 176 Jahren nicht

In Österreich ist heuer bisher nur rund die Hälfte der üblichen Niederschlagsmenge gefallen. Bis 9. August wurden bundesweit 210,9 Millimeter gemessen – üblich wären rund 405 Millimeter. Besonders groß ist das Defizit im Osten: Niederösterreich verzeichnet 43 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Vergleich, Wien und das Burgenland jeweils 39 Prozent. Selbst der angekündigte Regen wird die seit Monaten anhaltende Trockenheit laut GeoSphere Austria nicht rasch ausgleichen können. Im Video zeigen wir, wie außergewöhnlich die aktuelle Dürre ist und welche Regionen besonders betroffen sind.