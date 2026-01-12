Likes, Langeweile, Landtag: So beginnt das politische Jahr im Burgenland

Bevor es Schlag auf Schlag losgeht mit dem politischen Betrieb lohnt es sich, noch einmal einen Blick auf den vielleicht lustigsten Rückblick des abgelaufenen Jahres zu werfen: jenen von ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl. Der treibt sich ja bekanntlich recht aktiv in den sozialen Medien herum und macht sich mit Videos kritisch über die Politik der burgenländischen Sozialdemokratie und über Essen her. Zum Jahresende veröffentlichte Strobl „Highlights“ von nicht veröffentlichten Videoclips und beweist damit viel Selbstironie. Denn „so leicht, wie’s manchmal aussieht, war’s dann doch nicht“, so der Kommentar des ÖVP-Klubobmanns.

Seiner Reichweite hat es gut getan: Von knapp 500 Facebook-Followern Ende Juli 2025 hat sich Strobl auf 1.640 bzw. 2.119 auf Instagram gesteigert. Die Regierung ist dennoch weit voran: Hans Peter Doskozil (10.078 Facebook, 2.598 Instagram) und Anja Haider Wallner (7.174/4.183) liegen weit vor den Oppositionsobmännern Alexander Petschnig (4.923/1.084) und Christoph Zarits (1.422/3.831). Politisch startet das Jahr mit einem dichten Programm in der ersten richtigen Arbeitswoche: Heute wird der Untersuchungsausschuss zur Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ eingesetzt, am Donnerstag folgt dann die konstituierende Sitzung. Dabei stehen die Wahl des Verfahrensrichters und des Verfahrensanwalts auf der Tagesordnung.

U-Ausschuss ohne Grund Für die Leitung des Ausschusses ist Wolfgang Köller, Senatspräsident des Verwaltungsgerichtshofs im Ruhestand, vorgesehen, als Verfahrensanwalt Mario Burger. Befragungen sind ab 18. Februar geplant, es soll 24 Sitzungstage im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt geben. Die Ergebnisse könnten dürftig sein, hat das Land die Wohnbaugesellschaft doch bereits übernommen, was den U-Ausschuss quasi unnötig macht. Einen Tag zuvor, am Mittwoch, steht die FPÖ Burgenland im Mittelpunkt: Nach dem überraschenden Rückzug von Norbert Hofer als Klubobmann wählt die Partei einen neuen Chef. Als Favoriten gelten Christian Ries, ehemaliger Nationalratsabgeordneter und nun Landtagsmandatar, sowie Thomas Grandits, früherer Klubdirektor. Hofer behält zwar sein Landtagsmandat, ist künftig aber auch als zweiter Geschäftsführer der Binder Leitl Investment und als Vice President for Strategic Communications der Emerald Horizon AG tätig.