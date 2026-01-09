Nach Rückzug von Norbert Hofer: FPÖ steht vor Klubchef-Wahl

Die FPÖ Burgenland wählt am Mittwoch, 14. Jänner, in einer Klubsitzung ihren neuen Klubobmann. Anlass ist der Rückzug von Norbert Hofer, der Mitte Dezember seinen Abschied von der Klubführung angekündigt hatte.

Ende des Jahres informierte Hofer, dass er sein Landtagsmandat behält. Seine neue Tätigkeit in der Privatwirtschaft sei mit der Funktion als Klubchef gesetzlich nicht vereinbar. Das sind die Kandidaten Als aussichtsreichste Nachfolger gelten der ehemalige Nationalratsabgeordnete Christian Ries, der mittlerweile im Landtag sitzt, und Thomas Grandits, früherer Klubdirektor. Nach der Landesparteivorstandssitzung am Donnerstagabend hielt sich die Partei noch bedeckt und verwies auf eine Pressekonferenz in der kommenden Woche.