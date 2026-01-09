Nach Rückzug von Norbert Hofer: FPÖ steht vor Klubchef-Wahl
Zusammenfassung
- Die FPÖ Burgenland wählt am Mittwoch, 14. Jänner, einen neuen Klubobmann.
- Nach dem Rückzug von Norbert Hofer gelten Christian Ries und Thomas Grandits als Favoriten.
- Auch die Entscheidung von Sandro Waldmann über ein Diversionsangebot steht bevor.
Die FPÖ Burgenland wählt am Mittwoch, 14. Jänner, in einer Klubsitzung ihren neuen Klubobmann. Anlass ist der Rückzug von Norbert Hofer, der Mitte Dezember seinen Abschied von der Klubführung angekündigt hatte.
Ende des Jahres informierte Hofer, dass er sein Landtagsmandat behält. Seine neue Tätigkeit in der Privatwirtschaft sei mit der Funktion als Klubchef gesetzlich nicht vereinbar.
Das sind die Kandidaten
Als aussichtsreichste Nachfolger gelten der ehemalige Nationalratsabgeordnete Christian Ries, der mittlerweile im Landtag sitzt, und Thomas Grandits, früherer Klubdirektor. Nach der Landesparteivorstandssitzung am Donnerstagabend hielt sich die Partei noch bedeckt und verwies auf eine Pressekonferenz in der kommenden Woche.
Die Sitzung sei „planmäßig und sehr konstruktiv verlaufen“, hieß es gegenüber der APA. Innerhalb des Landesparteivorstands bestehe „Einigkeit“, organisatorische Details müssten aber noch finalisiert werden.
Neben der Klubchef-Wahl steht auch eine Entscheidung zu Landtagsmandatar Sandro Waldmann bevor. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen des Verdachts auf Körperverletzung, nachdem er im August 2025 bei einer Veranstaltung in eine Auseinandersetzung geraten war. Ihm liegt ein Diversionsangebot vor – sollte er dieses ablehnen, will die Behörde einen Strafantrag einbringen.
