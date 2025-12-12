Burgenland ist Norbert Hofer zu klein

Norbert Hofer war 2016 ganz nah dran, Bundespräsident zu werden. Nach der Nationalratswahl im Vorjahr hoffte er, vom Dritten zum Ersten Nationalratspräsidenten aufzusteigen. Beide Male wurde er bitter enttäuscht, erst vom Wähler, dann von der eigenen Partei. Stattdessen musste sich der „freundliche Norbert“ dem Wunsch von FPÖ-Chef Herbert Kickl beugen und den blauen Spitzenkandidaten bei der burgenländischen Landtagswahl im heurigen Jänner machen.

Er sei nicht ins Burgenland zurückgekehrt, „um Zweiter zu werden“, tönte der 54-Jährige damals – um am Wahltag just auf dem zweiten Platz zu landen. Dort war die FPÖ im Burgenland zwar zuvor noch nie, aber für Hofer war‘s zu wenig, zumal er auch das Minimalziel verfehlte, den Einzug in die Landesregierung. Am Ende einer langen Reise fand sich der einstige blaue Überflieger als Klubchef im Landtag auf dem politischen Abstellgleis wieder.